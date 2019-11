È giusto, sulla vicenda Ex Ilva, “riconoscere al presidente del Consiglio il coraggio di aver fatto un gesto di valore simbolico importante, nonostante abbia delle responsabilità enormi”. Lo ha dichiarato l'esponente di Forza Italia Mara Carfagna, ospite a Linkiesta Festival, commentando la decisione del premier di visitare ieri a sorpresa l’acciaieria di Taranto, dove è in corso da venerdì mattina uno sciopero dei lavoratori a seguito dell’annuncio di disimpegno del Gruppo ArcelorMittal, che ha avviato la procedura di retrocessione dei rami d’azienda (FOTO - VIDEO).

"Sull’Ilva nessuno può dirsi innocente"

Intervistata dal direttore de Linkiesta Christian Rocca insieme con il direttore di Sky Tg24 Giuseppe De Bellis, la vicepresidente della Camera ha aggiunto: “Sull’Ilva nessuno può dirsi innocente perché tutti hanno cambiato le carte in tavola, sia il governo gialloverde che quello giallorosso. Lo scudo penale è stato tolto, rimesso, rimesso a tempo, poi ritolto, poi rimesso: tutto questo per obbedire a un ambientalismo ideologico e alla narrazione della decrescita infelice”, denuncia. (COS'È LO SCUDO PENALE - LA STORIA DELL'ILVA - I POSSIBILI SCENARI)

"Forza Italia Viva? Suggestione se cade governo"

"Se Renzi dichiarasse di non voler sostenere più il governo di sinistra ma di avere altre ambizioni, Forza Italia Viva potrebbe essere una suggestione”, ha poi detto rispondendo alla domanda se immagina un'esperienza nel centrodestra diversa da FI, suggerendo il nome Forza Italia Viva. "Oggi io e Renzi siamo in due metà campo diverse", ha detto, per poi aggiungere: "Non so cosa accadrà nei prossimi giorni, ma molti dopo 25 anni non si sentono a proprio agio in Forza Italia, oggi si sentono a casa d'altri".

"Regionali in Campania? Pronta a ogni sfida"

Carfagna ha commentato poi l'ipotesi di candidarsi alle Regionali in Campania: "È un discorso prematuro, si vota a maggio, bisogna essere pronti a ogni sfida. Governare quella terra è una sfida enorme, chi fa politica non può tirarsi indietro di fronte a eventuali sfide". "Candidata per gentile concessione di Salvini? Sono commossa ed emozionata", ha replicato ironica.