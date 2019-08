Mentre l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi apre a un possibile accordo con il M5S per evitare il voto subito e dare il via a un “esecutivo istituzionale”, l’attuale segretario del Pd Nicola Zingaretti frena: “Ho ben chiara la minaccia dell'iniziativa di Salvini, addirittura per la tenuta della democrazia liberale, ma il sostegno a ipotesi pasticciate e deboli ci riproporrebbe ingigantito lo stesso problema tra poche settimane". Dalle colonne dell’Huffington post, il leader dem "con franchezza" dice quindi "no" a "una esperienza di governo Pd-M5s per affrontare la drammatica manovra di bilancio e poi magari dopo tornare alle elezioni", anche per il "timore che questo darebbe a Salvini uno spazio immenso" (GLI AGGIORNAMENTI - I POSSIBILI SCENARI SULL'IVA).

Zingaretti: “Per fortuna ci guiderà Mattarella”

“È forte dire nel nome della democrazia non facciamo votare? Ho anzi il timore che questo darebbe a Salvini uno spazio immenso di iniziativa politica tra i cittadini. Griderebbe lui allo scandalo. Daremmo a lui la rappresentanza del diritto dei cittadini di votare e decidere. Davvero allora i rischi plebiscitari sarebbero molto seri", aggiunge Zingaretti che dice di voler vedere “cosa accadrà nei prossimi giorni”: "Per fortuna nei passaggi ci guiderà la saggezza e l'autorevolezza del presidente Mattarella" (LE DATE UTILI - GLI SCENARI DI VOTO).

L’appello all’unità

Poi, il leader dei democratici torna sul suo cavallo di battaglia: il bisogno di unità interna. "Dovremo discutere senza demonizzare idee diverse, senza accuse o invettive perché c'è e ci sarà bisogno del contributo di idee e di lavoro di tutte e di tutti. Se concordiamo sul pericolo Salvini il primo assoluto bene da preservare è l'obiettivo dell'unità", sottolinea il segretario del Pd. "Ma il primo passaggio per costruire l'unità è evitare di instillare veleno tra noi: non si dica chi sostiene queste idee è per far fuori qualcuno, perché ripeto gli avversari io li ho sempre considerati e li considero fuori di noi", aggiunge.

Renzi: “Dopo aver messo i conti a posto, noi al voto contro i 5S”

Nel frattempo, l’ex segretario Matteo Renzi ha chiarito la propria posizione in merito al possibile asse con i 5 stelle. "Dopo aver messo i conti a posto, si vada a votare e assicuro che noi e i Cinque Stelle staremo da due parti diverse", spiega, aggiungendo che "se ragionassi di pancia direi 'coi grillini nemmeno un caffè. Ma se si discute del futuro dell'Italia, dico a tutti i partiti di buona volontà: mettiamo a posto i conti e tagliamo i parlamentari". Il nome del governo dovrebbe essere "governo istituzionale" che è una cosa seria "non una cosa spiaggia del Papeete", ma "dopo il governo no tav e non tap" il nome dovrebbe essere "no tax".