Delrio: Non può essere questo governo a gestire la fase di elezioni

"Che non possa essere questo governo a gestire una delicata fase con il Paese ridotto allo stremo, con poca credibilità internazionale e poca energia, dobbiamo prenderne atto". Lo dice il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, che in un'intervista ad 'Avvenire' spiega: "Tutte le forze politiche devono pensare al bene degli italiani e non al proprio tornaconto. E' chiaro che c'è stata una crisi perchè il governo non ha saputo governare". Adesso, aggiunge Delrio, "noi abbiamo fiducia che il presidente della Repubblica farà quello che ritiene utile per dare il meglio al Paese, che sia lo scioglimento in tempi rapidissimi, che sia un piccolo periodo in cui ci sia la necessità di prendere due o tre

decisioni".