Salvini: chiedo a Berlusconi e Meloni di andare insieme a voto

"Nelle prossime ore vedrò Berlusconi e la Meloni alla luce del sole", dice Matteo Salvini al direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti in un'intervista "esclusiva". E in quell'incontro si parlerà "sia di elezioni regionali che di quelle politiche" per "proporre un patto" che avra' per tema "l'Italia del si' contro l'Italia del no.