“Chiedo di mettere al voto degli iscritti su Rousseau il mio ruolo di capo politico, perché è giusto che siate voi ad esprimervi. Gli unici a cui devo rendere conto del mio operato”. Così Luigi Di Maio, leader del M5s, sul Blog delle Stelle annuncia l’intenzione di una consultazione tra gli iscritti sulla piattaforma del Movimento dopo l’esito negativo delle elezioni europee e amministrative del 26 maggio (LO SPECIALE - I RISULTATI - LE REAZIONI - I CANDIDATI ELETTI). "Non sono mai scappato dai miei doveri e se c'è qualcosa da cambiare nel MoVimento lo faremo”, scrive il vicepremier. "La vita, per ognuno di noi, è fatta di diritti e doveri. Non scappa nessuno. Non mi sono mai sottratto ad alcuna responsabilità, in questi anni ci ho sempre messo la faccia. A differenza di alcuni, ma assieme a tanti anche di voi, sono sei anni che non mi fermo e credo di aver onorato sempre i miei doveri, rendendone sempre conto a tutti gli iscritti e gli attivisti del MoVimento”, prosegue il ministro del Lavoro (LA MAPPA DEI RISULTATI IN ITALIA - IN EUROPA - L'ANALISI DEL VOTO - I CANDIDATI PIÙ VOTATI - TUTTI GLI ELETTI - TUTTE LE CURIOSITÀ).

Voto su Di Maio su Rousseau il 30 maggio dalle 10 alle 20

"Confermi Luigi Di Maio come capo politici del M5S?". È questa la domanda a cui gli iscritti su Rousseau sono chiamati a rispondere per confermare o meno il capo politico. Si vota domani, giovedì 30 maggio dalle 10 alle 20", secondo quanto comunicato usl Blog delle Stelle. Di Maio, nel suo post scrive ancora: "Non mi sono mai risparmiato in nessuna campagna elettorale. Ce l'ho messa sempre tutta anche quando nessuno ci credeva. Avevo promesso a tutti di portare il MoVimento al Governo da candidato premier e ci siamo riusciti" (TUTTI I RISULTATI - LE IMMAGINI - TUTTI I DATI).

Paragone: consegnerò le mie dimissioni a Di Maio e lui deciderà

Intanto all’interno del M5s continuano le polemiche interne sulla leadership di Di Maio. Il senatore Gianluigi Paragone, in un'intervista ad Agorà, ha annunciato: “Consegnerò le dimissioni da parlamentare, sarà Di Maio a decidere che cosa farne. E se mi dice di restare resto, proprio perché c'è ancora un rapporto di fiducia”.

Le parole di Paragone e Lombardi

Paragone in un’intervista al Corriere della Sera dice: “Abbiamo perso tutti, anche io. Ma il Movimento è passato dal noi all’io. Se vuoi fare Superman, devi dimostrare di esserlo". A proposito del ruolo del capo politico del M5s, commenta: "A 32 anni non puoi fare il capo della prima forza del Paese, il vicepremier, il ministro dello Sviluppo economico e il ministro del Lavoro. Come vicepremier ha perso la sfida. Abbiamo bisogno di una leadership forte: deve andare per sottrazione. Il Movimento ha bisogno di un interlocutore che lo ascolti. E non può tenere due ministeri”. Ieri anche Roberta Lombardi, capogruppo del M5S nella regione Lazio, ha scritto: “Quando c'è una sconfitta gli errori si distribuiscono, le responsabilità si assumono, i cambiamenti si mettono in conto. La responsabilità in capo ad un solo uomo è deleteria per il MoVimento, ed è un concetto da prima repubblica. Il modello culturale di riferimento di M5S è la partecipazione".