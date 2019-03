Ius Soli, Salvini chiude: “Legge di cittadinanza va bene così”

"La legge sulla cittadinanza va bene così com'è". Il vicepremier Matteo Salvini, a margine del Forum di Confcommercio a Cernobbio, chiude definitivamente all’ipotesi di introdurre lo ius soli nell’ordinamento italiano: la riforma, che consentirebbe di dare la cittadinanza a 800mila ragazzi di famiglie straniere, è tornata al centro del dibattito dopo la proposta - al vaglio del Viminale - di concedere la cittadinanza speciale a Ramy, il tredicenne di origine egiziane che per primo ha dato l'allarme a bordo del bus dirottato e dato alle fiamme dall’autista nel Milanese (LE TESTIMONIANZE DEI RAGAZZI - LA FUGA DEI RAGAZZI - RAMY, SAMIR E GLI ALTRI: I RAGAZZI EROI). “Se ci sono consigli da qualunque sindaco, da qualunque parlamentare, da qualunque ministro per migliorare la qualità della sicurezza in Italia - ha aggiunto - io sono contento". "Detto questo, io - ha ribadito il ministro dell'Interno - lavoro al modello italiano che è uno dei migliori al mondo". “Non è nell’agenda di governo”, aveva detto ieri l’altro vicepremier Luigi Di Maio. Sullo Ius soli è intervenuto anche il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio: "Noi del centrosinistra dovevamo essere più coraggiosi: dovevamo mettere la fiducia sullo Ius soli. Adesso con Zingaretti mi auguro che riprenderemo la battaglia", ha dichiarato in un’intervista a Repubblica.

“Autista del bus non passi per il matto del paese”

"Non lo si faccia passare per il matto del paese", ha detto Salvini parlando di Ousseyou Sy, l’autista che il 20 marzo ha sequestrato il bus con 51 studenti a bordo (LE FOTO). "Non mi sembra sicuramente una persona a posto, però la premeditazione dell'attacco - ha affermato il leader della Lega - mi sembra che ci fosse tutta. Io non vado in giro con pistole, coltelli e taniche di benzina". "Se verrà condannato per terrorismo - ha aggiunto - la cittadinanza la perde".

“Se dipende da me questo governo dura”

Il ministro dell’Interno, nel corso del suo intervento a Cernobbio, ha toccato tutti i temi caldi dell’attualità. Dopo aver assicurato la platea di Confcommercio che “non scatterà alcun aumento dell’Iva” e che l’esecutivo reggerà. "Se dipende da me, questo governo arriva alla fine mantenendo tutti gli impegni presi". Salvini si è detto poi preoccupato per il trend di decrescita delle nascite: "Se non mettiamo gli italiani nelle condizioni di mettere al mondo figli, nel 2050 l'Italia non c'è più, è una enorme casa di riposo". Sulla questione Cina e la visita di Xi in Italia, il vicepremier chiosa: "Non mi si dica che la Cina è un paese con il libero mercato". Infine, un passaggio sulle elezioni europee: "Saremo noi a salvare l'Europa, ma l'Europa si salva se cambia".