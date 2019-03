Ancora tensione nella maggioranza giallo-verde: a dividere Lega e M5s sono la flat tax e il decreto sblocca cantieri. "La flat tax è nel contratto di governo. Spero non ci siano resistenze da parte di nessuno. Le coperture ci sono, perché quando l'economia corre lo Stato incassa", spiega Matteo Salvini. Secondo la Lega, "per la prima fase bastano tra i 12 e i 15 miliardi". Ma il ministro dell’Economia Giovanni Tria smentisce le stime del Tesoro. Mentre la sottosegretaria Castelli, del M5s, sottolinea che "anche 15 miliardi sono insostenibili". Tensione anche con la ministra pentastellata Lezzi: "Con 60 miliardi di spesa è una promessa che non si può sostenere". Ma il leader della Lega replica: "Pensi al Sud". Luigi Di Maio invece bolla la polemica come "senza senso": "L’importante è abbassare le tasse e subito", ribadisce intervistato dal Corriere della Sera. Intanto il premier Conte annuncia il decreto sblocca-cantieri al Cdm di mercoledì. Ma nella bozza c’è una sanatoria per le mini-irregolarità nei vecchi edifici costruiti prima del 1977 che fa discutere.

Le divisioni sulla flat tax

Il sottosegretario leghista Armando Siri porterà al ministro dell'Economia Giovanni Tria il dossier flat tax, con i numeri dei costi della "flat tax fase 2": un'aliquota piatta del 15% da applicare fino a 50mila euro di reddito, con deduzioni inversamente proporzionali al reddito. Costo "vero" stimato: 12 miliardi. Il problema, ha rimarcato anche la sottosegretaria all'Economia Castelli, sono le coperture. Il Movimento intanto insiste con la sua proposta di ridurre gli scaglioni Irpef da 5 a 3 e insieme introdurre il coefficiente familiare. Ma la Lega ribatte che nel contratto "c'è scritto flat tax: è molto chiaro, perciò noi siamo tranquilli". "È scritto nel contratto e la riforma organica va completata, ma non ho sul tavolo un progetto" specifico, ha intanto spiegato il premier Conte.

Decreto sblocca cantieri, sanatoria per le mini-irregolarità

Per mercoledì, nel frattempo, è atteso in Cdm i decreto sblocca cantieri e le divergenze tra i due alleati non sono tutte superate. La Lega vuole un intervento ampio, con un commissario unico che sovrintenda alla ripartenza di tutti i cantieri delle grandi opere e che non tralasci anche l'edilizia privata. Dalle bozze, ancora oggetto di riflessioni e limature, spunta anche una 'mini-sanatoria' sulle piccole irregolarità sui vecchi edifici per le costruzioni avviate prima del 1977. Una misura che però, secondo fonti parlamentari, non sarebbe gradita in casa M5S perché prefigurerebbe un condono edilizio voluto dalla Lega. "Di fronte alle buone proposte, pronti ad accoglierle, ma condoni no. Non se ne parla. Non li faremo passare", spiega Di Maio. "La Lega è contraria a ogni condono, la notizia è infondata", ribattono dal Carroccio. E Salvini incalza: "Il decreto deve sbloccare davvero i cantieri, tutti i cantieri, e far ripartire l’edilizia pubblica e privata in tutta Italia, oppure non servirà. L’Italia non ha bisogno di aspirine ma di una rivoluzione".