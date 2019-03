Sulla flat tax per i dipendenti i numeri che circolano "sono strampalati”. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha commentato con queste parole, a Rtl, la simulazione elaborata dal ministero dell'Economia sulla misura da estendere alle famiglie. Secondo un’ipotesi fatta al Mef la flat tax a due aliquote sul reddito familiare avrebbe un costo di 59,3 miliardi. "Non siamo al Superenalotto - ha detto il vicepremier - I numeri li contiamo con più precisione”. Per la Lega, infatti, servirebbero 12-15 miliardi.

Salvini: “Stiamo facendo i conti”

"Stiamo lavorando anche per le famiglie - ha spiegato Salvini - stiamo facendo tutti i conti del caso ma siamo convinti che se abbassi le tasse lo Stato poi incassa di più. È un investimento intelligente per il futuro. Con una cifra tra i 12 e i 15miliardi diamo un primo colpo sostanzioso e un abbattimento fiscale non a tutti ma a tanti. È l'inizio di un percorso, una rivoluzione epocale".

“Non vogliamo aumentare l’Iva”

Il ministro dell’Interno ha rassicurato sull’aumento delle tasse: “È l'ultima cosa da fare, anche se lo chiede l’Europa". Salvini ha poi aggiunto che sulle clausole di salvaguardia va fatta una riflessione. “Noi non abbiamo nessuna intenzione di aumentare l’Iva”.

Salvini: “Futuro siglato per 5 anni”

Il vicepremier ha infine parlato della tenuta del governo giallo-verde: “Non penso che al Governo ci siano c.… Con i Cinquestelle stiamo lavorando bene. Il mio futuro a livello nazionale l'ho siglato per 5 anni e non per 5 mesi. Da lì non mi sposto. Non ci sono lusinghe, sondaggi e promesse che tengono. Poi fra 5 anni ne riparleremo”. Il vicepremier ha anche rivolto un pensiero all’alleanza con gli altri partiti del centrodestra: “È chiaro che a livello locale c’è una tradizione di buon governo del centrodestra e probabilmente vinceremo in Basilicata anche domenica prossima ma non ho nostalgia del passato. Berlusconi è un grandissimo in tanti campi, è l'asse portante e il leader di Forza Italia”.

Siri: “Flat tax è nel contratto di governo”

A difendere la flat tax è poi il sottosegretario alle infrastrutture Armando Siri, padre della misura. “La nostra proposta di flat tax familiare è fattibile e ricordo che fa parte del contratto di governo”, ha detto Siri in un’intervista a La Stampa, evidenziando che “avrebbe lo stesso impatto sui conti pubblici che ha avuto il reddito di cittadinanza”. Ma come finanziarla? Per il sottosegretario si potrebbe partire “dai tagli di spesa e con la rimodulazione delle tax expenditures", fino ad arrivare a toccare gli 80 euro del governo di Matteo Renzi: "Non è un tabù, si possono pure toccare purché, e questo è molto importante, il risultato finale sia l'abbattimento complessivo della pressione fiscale”.

Lezzi: “Promessa che non si può mantenere”

Di parere opposto a quello del sottosegretario alle infrastrutture è Barbara Lezzi. Il ministro per il Sud, a Radio24, ha ripetuto che “la flat tax costa 60 miliardi di euro e il nostro Paese non se li può permettere, dunque è una promessa che non si può mantenere”. "Vogliamo rivedere le aliquote fiscali ma il principio costituzionale deve rimanere fermo - ha aggiunto - La progressività, a mio avviso, non può essere aggirata. Per la Lega non si tratta di 60 miliardi, per il Mef invece sì, e non credo che il Mef si sbagli”.

Zingaretti: “Sono le teorie di Paperon de Paperoni”

Intanto sulla misura è intervenuto anche Nicola Zingaretti. Il segretario del Pd, a Radio Capital ha sostenuto che “la Flat tax é una bufala senza spazi fiscali per sostenerla, l'hanno subito fatto capire a Salvini. L'insofferenza viene dagli imprenditori del Nord che hanno capito la mutazione genetica della Lega, che per prendere voti in tutta Italia paralizza il Paese”. Per il segretario del Pd "serve la progressività delle imposte, non l'illusione che se i ricchi hanno più soldi spendono di più. Queste sono le teorie di Paperon de Paperoni, non di Paperino e Qui Quo Qua”. "Ci vuole maggiore giustizia fiscale - ha poi aggiunto - non si può partire dalla patrimoniale, lo dico chiaramente, ma una maggiore progressività delle imposte è la base. Nel Lazio dopo 14 anni abbiamo abbassato Irpef e Irap”.

Data ultima modifica 18 marzo 2019 ore 10:00