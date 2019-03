Risultati in tarda serata

Secondo i dati del partito, sono oltre 7mila i seggi allestiti (150 all'estero, in tutti e cinque i continenti) e 35mila i volontari al lavoro. Si eleggono anche i mille componenti dell'Assemblea nazionale Dem, che si riunirà il 17 marzo per ratificare i risultati dei gazebo e proclamare il segretario (o, senza il 50% più uno per un candidato, votare il leader). “Possono votare tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto 16 anni e quelli dell'Unione Europea e di altri Paesi residenti in Italia – ricorda il Pd –. Per votare occorre portare con sé la tessera elettorale e un documento di identità. Chi non è iscritto al Partito democratico deve lasciare un contributo di almeno 2 euro”. I risultati dovrebbero essere resi noti in tarda serata.