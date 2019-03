Calenda: con “Siamo Europei” Pd può puntare a 30%

"Zingaretti può far bene il lavoro di ricomposizione del partito, ma non basta". Lo dice Carlo Calenda, dopo una giornata da volontario al gazebo di Piazza del Popolo: "Bisogna costruire un fronte ampio e largo. La tentazione in cui non cadrei è pensare che, visto che hanno votato tante persone, il Pd può presentarsi da solo alle Europee e avere un buon risultato, cosa secondo me non vera". Un fronte largo che, secondo Calenda, può puntare in alto: "Al 30%. Dobbiamo traguardare i risultati che abbiamo fatto alle elezioni regionali. Se allarghiamo e non ci chiudiamo nella nostra ristretta identità ce la possiamo fare".