L’obiettivo è chiaro: arrivare almeno a un milione di partecipanti. È quanto si augurano candidati, organizzatori e sostenitori del Partito democratico che da questa mattina alle 8 e fino alle 20 di questa sera votano alle primarie per scegliere il nuovo segretario (COME VOTARE - DOVE SI VOTA). La cifra da raggiungere è stata citata già durante il confronto tv a Sky TG24 tra i tre candidati (IL CONFRONTO - CHI SONO): Nicola Zingaretti ha infatti indicato 1 milione come un buon obiettivo, mentre Maurizio Martina ha parlato di 2 milioni. Roberto Giachetti, invece, non si è sbilanciato ma ha insistito su un successo in termini numerici (GLI ULTIMI APPELLI DEI CANDIDATI). Oggi, dopo le prime proiezioni di metà giornata, il comitato di Nicola Zingaretti si è detto ancor più ottimista: l'affluenza potrebbe superare il milione e mezzo. Nelle grandi città, a partire da Roma, viene superata l'affluenza del 2017, si sottolinea (LA STORIA DELLE PRIMARIE - GLI EX SEGRETARI).

Boccia e Prodi sull’obiettivo dell’affluenza

Ottimista è anche Francesco Boccia, deputato del Pd, che ha detto: "La risposta dei nostri militanti e degli elettori di centrosinistra, le file ai gazebo, i seggi pieni sono un bel segnale di partecipazione, supereremo facilmente il milione”. "Sono cambiati molto i tempi e i rapporti di forza. Credo che un milione sarebbe un ottimo risultato", è invece l'analisi di Romano Prodi, a proposito dell'affluenza alle primarie dem. L'ex premier ne ha parlato mentre era in coda al seggio di Bologna dove si è recato a votare. "Mi arrivano buone indicazioni", ha detto, senza rinunciare, però, alla proverbiale prudenza: "Aspettiamo stasera". E alla domanda se il Pd e la sinistra sono ancora vivi, ha aggiunto: "Stasera vediamo a quale livello di vitalità sono, decideranno le prossime ore".

I dati parziali di Torino, Liguria, Toscana, Emilia Romagna e Milano

Stando alle file ai gazebo e ai risultati parziali, i sostenitori dem sembrano avere ragione a sperare in un’alta affluenza. A Torino, i dati rilevati alle ore 12 indicano oltre 2.500 votanti nei seggi e 12mila accessi alla piattaforma “Cerca il tuo seggio”. “Il tutto lascia presagire una grande affluenza, come peraltro si evidenzia dalle code davanti ai seggi”, sottolinea il segretario metropolitano Mimmo Carretta. Un “buon successo” è anche quello registrato nei 235 gazebo allestiti in Liguria: alle 12, hanno votato circa 10mila persone. Spostandosi in Toscana, i numeri crescono: a metà giornata sarebbero 54mila le persone che hanno votato alle primarie. In Emilia-Romagna l’affluenza è stata in calo ma non si è arrivati al crollo temuto: alle 12 i votanti nei 739 seggi sono stati 82.142 (furono 99.399 due anni fa). Al contrario, è in aumento l’affluenza registrata in provincia di Milano. Qui, alle 13, hanno votato più persone del 2017. Più precisamente 43.128, cioè il 7,5% in più. “Anche se i dati sono ancora parziali, le immagini delle code sono un segnale positivo che ci rassicura e ci fa ben sperare, ha commentato la segretaria metropolitana del Pd Silvia Roggiani. Nei giorni scorsi, aveva spiegato che l'obiettivo era quello di confermare l'affluenza di due anni fa, quando avevano votato poco meno di 90mila persone.

Buona affluenza anche in Puglia, Sicilia e Lazio

In Puglia, in alcuni dei 250 seggi allestiti per le primarie si sono verificate code fin dal mattino, specialmente a Bari. Nella regione, Zingaretti può contare sul sostegno di due liste (gli altri ne hanno solo una): oltre a Piazza Grande c'è quella sostenuta dal governatore Michele Emiliano, "La Puglia con Zingaretti". Il partito pugliese conta di portare al voto 60-70.000 persone. Non sono disponibili dati certi ma è comunque considerata “buona” anche l’affluenza registrata in Umbria, dove sono stati allestiti poco più di 200 seggi. In Sicilia, intanto, l’obiettivo è arrivare a 50mila votanti: "E credo che riusciremo a raggiungere e superare questa quota", dice Davide Faraone, segretario del Pd in Sicilia. L'affluenza, assicura Faraone, è in effetti alta in tutti i 419 seggi siciliani e in particolare in quelli delle aree metropolitane. Anche Roma e il Lazio sembrano aver risposto in massa alla chiamata ai gazebo. “Abbiamo file ai seggi ovunque, non solo a Roma. Chiediamo un po' di pazienza... Si dice che chi parte bene...", ha twittato questa mattina il segretario regionale Bruno Astorre. Nella Capitale forte affluenza è stata registrata nelle zone più centrali della città, da piazza Mazzini (dove ha votato Nicola Zingaretti), a Piazza del Popolo (dove Carlo Calenda ha fatto da scrutatore), a via Ottaviano. Nel Lazio i seggi sono 560: l'organizzazione ha coinvolto circa 3000 tra iscritti, volontari e sostenitori.