A pochi giorni dalle primarie del Partito Democratico , Roberto Giachetti, Maurizio Martina e Nicola Zingaretti si sfidano negli studi di Sky TG24 nell'unico confronto tra i candidati alla segreteria ( TUTTI I SEGRETARI DEL PD ). L'appuntamento è condotto da Fabio Vitale.

Regolamento e sorteggio

Il regolamento del Confronto è stato condiviso in un incontro tra i portavoce, i rappresentanti dei candidati e la redazione di Sky TG24. Durante l’incontro, tramite sorteggio, è stato determinato anche l’ordine in cui sono posizionati in studio i candidati e vengono poste loro le domande. L’utilizzo di regole certe e condivise e domande chiare e uguali per tutti dà spazio unicamente ai contenuti, evitando schermaglie politiche poco utili ai cittadini per la comprensione dei temi e dei programmi (LA STORIA DELLE PRIMARIE PD).

Sotto, le domande e le risposte (video) dei candidati