Un Partito democratico allargato e più aperto, più coeso al suo interno, ma anche rinnovato nella sua organizzazione. Sono queste alcune delle risposte degli elettori romani a cui è stato chiesto quale Pd vorrebbero, nel giorno dell' unico confronto su Sky TG24 dei tre candidati alle Primarie che si terranno domenica 3 marzo: Roberto Giachetti, Maurizio Martina e Nicola Zingaretti. (TUTTI I SEGRETARI DEL PD).

Le risposte degli elettori



Tra gli elettori romani si chiede per esempio, per il mandato del prossimo segretario, un partito "più attento alle esigenze della base, delle eprsone anziane, della gioventù della scuola”. Quanto alle strategie politiche, la domanda è per un "Pd allargato che stia dentro una coalizione europeista e anti-Lega”. Emerge tra gli elettori anche la necessità di una riorganizzazione: "Un completo rinnovamento delle strutture organizzative e un Pd più aperto anche a movimenti civici e laici che consentano di aprire a una coalizione europeista larga”. Non mancano argomenti più "filosofici", di attitudine rischiesta al partito: serve, per alcuni elettori, “un Pd che sappia ascoltare e che guardi verso il futuro senza voltarsi sempre indietro". Oppure, si chiede, "essere coesi, credere nelle cose che si fanno, aiutare gli altri e all’interno del partito essere tutti quanti d’accordo su una direzione”.

Il confronto tra i candidati su Sky TG24

Su Sky TG24 è stato il giorno dell'unico confronto tra i tre candidati alla segreteria, nell'appuntamento condotto da Fabio Vitale. Giachetti, Martina e Zingaretti hanno risposto a domande sulla partecipazione prevista alle Primarie, sulla visione del partito, sulle politiche messe in atto dal governo Lega-M5s e ad altre ancora (TUTTI I VIDEO DELLE RISPOSTE DEI CANDIDATI).



Le primarie Pd il 3 marzo

Le primarie Pd si terranno domenica 3 marzo: i militanti e i simpatizzanti del Partito democratico potranno presentarsi dalle 8 del mattino fino alle 20 per scegliere il proprio aspirante segretario e la lista a lui collegata (COME SI VOTA). Gli elettori avranno a disposizione 7mila "seggi" su tutto il territorio nazionale allestiti da migliaia di volontari.