Pietro Grasso compie 80 anni: storia e carriera del politico

Buon compleanno a Pietro Grasso per un traguardo importante, infatti oggi compie 80anni. L’ex magistrato è nato a Licata nel 1945 in provincia di Agrigento ed è cresciuto a Palermo. Nel 1969 Grasso intraprende la carriera di magistrato che lo porta ad occuparsi di reati contro la pubblica amministrazione e di criminalità organizzata occupandosi, tra le altre cose, delle indagini sull’omicidio del Presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella.

La sfida contro la mafia

La sua avventura in magistratura si incrocia più volte con le vicende che riguardano la lotta dello Stato italiano contro la mafia: è giudice a latere nel maxi processo contro Cosa Nostra e scrive la sentenza che sancisce la condanna di numerosi boss mafiosi nella seconda metà degli anni Ottanta. Il giudice Giovanni Falcone lo vuole come suo consigliere ed è da questa collaborazione che nascono alcune delle più importanti strutture deputate alla lotta contro l’associazione mafiosa come la Procura nazionale antimafia, le Direzioni distrettuali e la Direzione investigativa antimafia.