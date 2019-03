Il governatore del Lazio Nicola Zingaretti è il nuovo segretario del Partito democratico: i dati non sono ancora definitivi ma avrebbe conquistato circa il 65-70% delle preferenze. Molto alta l’affluenza con oltre 1 milione e 700mila votanti (L'AFFLUENZA). Zingaretti ha dunque superato abbondantemente la soglia del 50% (più uno) dei voti necessaria per l’elezione diretta (LIVEBLOG). La sua leadership è stata riconosciuta dai big del partito, da Renzi agli sfidanti Martina e Giachetti (LE FOTO DELLA GIORNATA).

Il discorso di Zingaretti

In serata, quando il risultato è diventato ormai certo, il nuovo segretario ha tenuto un discorso: "Grazie all'Italia che non si piega e che vuole arginare un governo illiberale e pericoloso", ha esordito. "Non sarò un capo, ma il leader di una comunità - dice in mezzo alla festa dei suoi a Roma. "I delusi sono tornati e torneranno. Stavolta non possiamo deluderli". Occorre costruire "un nuovo Pd, un campo largo per voltare pagina in questo Paese". Zingaretti ha dedicato la vittoria ai poveri e ai disoccupati ma anche "a Greta Thumberg, la ragazza svedese che lotta per la salvezza del pianeta, e a tutti i ragazzi che il 15 marzo occuperanno le piazze italiane per questo. Solo con nuovo modello di sviluppo torneremo a creare sviluppo".

I complimenti dei compagni di partito

Tra i primi a complimentarsi con Zingaretti sono stati gli sfidanti Giachetti e Martina. Anche l'ex segretario Matteo Renzi ha espresso le sue congratulazioni: "Vittoria bella e netta. Adesso basta col fuoco amico. Gli avversari politici non sono in casa ma al Governo.