"I bandi non si interrompano: sarebbe criminale pensare di perdere centinaia di milioni di investimenti e migliaia di posti di lavoro". È questa la posizione sul cantiere del Tav Torino-Lione del neo segretario del Pd, Nicola Zingaretti (CHI È). Il governatore del Lazio, al termine di un incontro a Torino con il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, ha accusato il governo giallo-verde di "giocare con i programmi come con le figurine". E "la Lega di Salvini, radicalmente diversa rispetto alla Lega che c'era prima” di essere “contro gli interessi del Nord e contro gli interessi produttivi". Sul tema della Tav, si terrà domani mattina l'atteso vertice di governo a cui prenderanno parte il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Intanto, Di Maio lancia una “sfida” a Zingaretti: “Ora converga su estensione del salario minimo”. Zingaretti è stato eletto alla guida del Pd durante le primarie di ieri con, secondo un bilancio ancora non definitivo, il 67-69% dei consensi dei militanti (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).

Zingaretti: “L’Italia deve ripartire”

"La Tav è un simbolo, ma non c'è un singolo argomento su cui la maggioranza sia unita da una visione di futuro del Paese", ha aggiunto Zingaretti a proposito delle mosse dell’esecutivo. “L'Italia deve ripartire: abbiamo alle nostre spalle nove mesi di propaganda, di confronti, di selfie, ma questo Paese è di nuovo in ginocchio. La produzione industriale è crollata, il fatturato delle aziende è fermo come lo sono i cantieri del Paese", ha detto Zingaretti, aggiungendo che “l'Italia sta pagando il costo della incertezza di una maggioranza parlamentare che non è unita e questo è inaccettabile". In un colloquio con il Messaggero, il neo segretario ha inoltre annunciato che “andrà a visitare i cantieri della Tav il prima possibile”.

L’invito di Di Maio a votare per il salario minimo

"Zingaretti? Il mio in bocca al lupo”, ha detto in giornata il vicepremier Di Maio, aggiungendo però un invito al neo segretario: “Il M5S fra pochi giorni porta in Parlamento una misura che introduce ed estende il salario minimo a tutte le categorie di lavoratori. Una battaglia di tutti e sul tema mi auguro di vedere un'ampia convergenza parlamentare, a partire proprio da Zingaretti". Sul tema, arriva a stretto giro la replica del presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci: “Il ministro Di Maio è sempre sbadato. È il M5S che se vuole, potrà votare il disegno di legge sul salario minimo che nel maggio scorso ha presentato il nostro collega Mauro Laus. Vista la disattenzione del vicepremier, ne consegnerò subito una copia al capogruppo M5S Patuanelli, affinché possano decidere di approvare il nostro testo”.

Data ultima modifica 04 marzo 2019 ore 19:31