Diciotti, oggi il caso Salvini in giunta per le autorizzazioni

Dopo il vertice notturno a Palazzo Chigi tra Conte, Di Maio e Salvini, è ancora stallo sul doppio fronte dell’immigrazione: quello della Sea Watch 3 e quello del voto in giunta al Senato sul ministro dell’Interno per il caso Diciotti. Il premier, rientrato prima da Cipro proprio per incontrare i due vicepremier, ha avviato il faccia a faccia alle 00.30 senza però che alla fine venisse diramata alcuna nota. Sul fronte Sea Watch, ieri è emersa la disponibilità di cinque Paesi a prendere i migranti a bordo della nave, ma questo implica che lo sbarco avvenga in Italia. L'imbarcazione però, per ora, resta al largo di Siracusa. Mentre sul fronte del voto sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini, Conte è intervenuto per prendersi tutta la responsabilità della decisione del governo sulla Diciotti. Ma questo non può evitare che la Giunta prima, e poi l'Aula di Palazzo Madama, si esprimano sul leader della Lega: proprio oggi in giunta Immunità prende il via l'esame della domanda d'autorizzazione a procedere contro il ministro (I TEMPI).

Sea Watch, disponibilità di cinque Paesi per il ricollocamento

Sulla Sea Watch, ormeggiata da giorni in rada davanti a Siracusa con a bordo 47 migranti, ieri si è pronunciata anche la Cedu che “non ha accolto le richieste dei richiedenti di essere sbarcati”, ma che ha chiesto all’Italia di “prendere il prima possibile tutte le misure necessarie per assicurare ai ricorrenti cure mediche adeguate, cibo e acqua”. Intanto secondo il premier, per il ricollocamento, hanno dato disponibilità "Germania, Francia, Portogallo, Romania e Malta". Ma sull’ipotesi di uno sbarco in Italia, Salvini ha precisato: "Sbarco degli immigrati? Solo se prenderanno la via dell'Olanda, che ha assegnato la bandiera alla Sea Watch, o della Germania, paese della Ong. In Italia abbiamo già accolto, e speso, anche troppo".

Caso Diciotti, Salvini: "Negare l'autorizzazione a procedere"

Salvini però è intervenuto anche sul caso della nave Diciotti, per cui è accusato di sequestro di persona. Il leader della Lega in una lettera al Corriere della Sera ha precisato che la decisione di non far sbarcare i migranti è stata presa "nell'interesse pubblico" e per questo ha chiesto di "negare l'autorizzazione a procedere ai giudici”. La svolta del vicepremier ha però mandato nel caos il Movimento, innescando l'irritazione di Di Maio. Un'irritazione che, neppure una presunta telefonata -riferita da alcuni fonti parlamentari - nel pomeriggio tra il leader del M5S e Salvini sembra aver placato. La maggioranza del Movimento sposa la linea esplicata da Alessandro Di Battista: votare sì all'autorizzazione. Ma le perplessità restano, tanto che la riunione serale tra Di Maio e i senatori M5S della Giunta si è conclusa senza certificare alcuna linea. "Dobbiamo studiare le carte", è infatti il messaggio emerso al termine della riunione pentastellata.