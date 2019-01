Processare Salvini è processare il governo. È questa la posizione espressa dalla Lega, con una nota dei due capigruppo di Senato e Camera, sul caso Diciotti e sulla richiesta di autorizzazione a procedere per il ministro dell'Interno avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania. Nel frattempo, in tanti nel Carroccio, a quanto si apprende, si stanno convincendo che sarebbe meglio che fosse lo stesso Salvini a chiedere ai suoi di esprimere in Aula, al Senato, un voto contrario all'autorizzazione. E non mancano i big del partito che suggeriscono al leader di lasciar da parte "la giusta rabbia e l'orgoglio", preferendo una "mossa politica", che porti i suoi 58 senatori a votare compatti per il no all'autorizzazione. Una strategia, questa, che costringerebbe Luigi Di Maio e i Cinque Stelle a fare un discorso più chiaro sul via libera annunciato in Senato a procedere proprio contro il ministro dell’Interno. Per ora, però, il leader della Lega tira dritto: "I 5 stelle decidano con coscienza, non impongo nulla a nessuno, io non ho bisogno di aiutini".

Salvini: "Come voteranno M5S, Pd o Fi lo lascio decidere a loro"

Dopo che il Movimento ha deciso di votare sì in Senato alla richiesta di processo nei confronti del vicepremier sull’inchiesta sulla nave Diciotti, Salvini ha commentato: "Come voteranno M5S, Pd o Fi lo lascio decidere a loro. Ma è normale che un ministro dell'Interno, con l'appoggio di tutto il governo, venga processato per aver fatto quello che ha promesso in campagna elettorale?".

Renzi: "Letto le carte, voterò sì"

Intanto, sulla questione si espone anche l’ex premier Matteo Renzi che da Facebook spiega: "Sono arrivate in Senato le carte del Tribunale dei Ministri nei confronti di Matteo Salvini. Dopo averle lette con attenzione e senza alcun pregiudizio ideologico, voterò a favore della richiesta di autorizzazione a procedere".