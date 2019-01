Il tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini per la vicenda della nave Diciotti. La decisione, riferita da fonti del Viminale, contraddice la richiesta di archiviazione della procura della Repubblica del capoluogo etneo dello scorso 1 novembre. Si tratta di una svolta con pochi precedenti simili. A stretto giro il commento del leader leghista: “Ci riprovano”, dice, ma “io non cambio di un centimetro la mia posizione”.

Salvini: giudici "dovrebbero dare le dimissioni"

Salvini ha poi spiegato: ”Torno ad essere indagato per sequestro di persona e di minori, con una pena prevista da 3 a 15 anni. Manco fossi uno spacciatore o uno stupratore. Ora la parola passa al Senato e ai senatori che dovranno dire sì o no, libero o innocente, a processo o no". E aggiunge, in diretta da Fb: "Riunione il 7 dicembre e comunicazione il 24 gennaio. In un'azienda qualunque qualcuno dovrebbe dare le dimissioni". "I giudici facciano i giudici, i ministri fanno i ministri ed esercitano i loro poteri", incalza ancora Salvini.

Le motivazioni della Procura

L’annuncio della richiesta di archiviazione era stata fatta dallo stesso Salvini in diretta Facebook. Il leader leghista è indagato per sequestro di persona dopo che la nave della Guardia Costiera aveva salvato, il 16 agosto scorso, 137 migranti ma era rimasta bloccata in mare, senza ricevere il permesso di sbarcare per 10 giorni (di cui 5 ancorata al porto di Catania). I pm avevano motivato la richiesta di archiviazione spiegando che il ritardo nello sbarco è "giustificato dalla scelta politica, non sindacabile dal giudice penale per la separazione dei poteri, di chiedere in sede Europea la distribuzione dei migranti in un caso in cui - secondo la convenzione Sar - sarebbe toccato a Malta indicare il porto sicuro".