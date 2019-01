Il tratto di mare vicino alla Sea Watch è stato chiuso per "motivi di ordine pubblico e igienico-sanitari". La decisione è stata assunta dalla Capitaneria di porto di Siracusa, con un'ordinanza firmata dal comandante Luigi D'Aniello, che ha stabilito che lo specchio d'acqua all'interno della Baia di Santa Panagia, per un raggio di mezzo miglio dalla SeaWatch 3, "è interdetto alla navigazione, ancoraggio e sosta con qualunque unità non espressamente autorizzata".

Un provvedimento, questo, che ha avuto l'effetto di ritardare per qualche ora l'iniziativa organizzata dal Pd che nella mattinata aveva annunciato una "staffetta democratica" a sostegno dei 47 migranti a bordo della nave. La situazione si è sbloccata nel pomeriggio, dopo un incontro tra esponenti Pd, Prefetto di Siracusa e della Capitaneria di porto, e la delegazione ha fatto sapere che presto salirà a bordo.

Intanto, in mattinata, la procura ha fatto sapere che non ci sarà alcun sequestro della nave, perché non è stato commesso alcun reato. E l'Olanda ha confermato la sua linea: non accoglierà i migranti che ora sono sulla nave.