Quinto giorno nelle acque al largo di Siracusa, e undicesimo in mare, per la Sea Watch, il cui caso finisce all'attenzione della Corte europea dei diritti dell'uomo con il governo italiano che oggi deposita a Strasburgo la sua memoria difensiva sostenendo che la giurisdizione "appartiene all'Olanda", Paese di bandiera della nave. Intanto sull’imbarcazione, isolata come fosse in quarantena, si rischia l’emergenza sanitaria a causa dei tre bagni chimici che stanno per raggiungere la saturazione: i sanitari vengono usati in totale da 69 persone.

La posizione del governo

Secondo il governo, la Sea Watch con una "temeraria condotta", in condizioni di mare mosso, "anziché trovare riparo sulla costa tunisina distante circa 40 miglia, universalmente considerata porto sicuro, si è avventurata in una traversata di centinaia di miglia mettendo a rischio l'incolumità dei migranti a bordo". Una volta sciolto il nodo della giurisdizione, l'Italia è pronta ad offrire un corridoio umanitario per trasferire i 47 migranti in Olanda. "Siamo in contatto in queste ore con il commissario Ue all'immigrazione: li abbiamo svegliati perché hanno fatto finta di non vederla", ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, secondo cui la nave "ha deciso di venire in Italia perché l'Italia è il palcoscenico dell'immigrazione, il loro sito internet raccoglie le donazioni...".

Orfini e Martina sulla nave

Dalla Sea Watch, quindi, nessuno scende, e ieri la Capitaneria di porto di Siracusa ha vietato l’avvicinamento nel raggio di mezzo miglio. Nonostante questo, dopo il primo blitz di tre parlamentari domenica 27 gennaio, ieri sono riusciti a salire sulla nave gli esponenti del Pd Matteo Orfini e Maurizio Martina, che presenteranno un esposto in procura contro la "detenzione illegale" dei naufraghi. I due poi hanno detto di essere finiti a loro volta tra gli indagati, ma la Procura di Siracusa, al momento, ha smentito.