Nuovo capitolo della vicenda Sea Watch 3, la nave Ong con a bordo 47 migranti che si trova al largo delle coste italiane (FOTO). Con un'ordinanza emessa ieri, 27 gennaio, e valida "dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Capitaneria di porto di Siracusa", lo specchio d'acqua all'interno della Baia di Santa Panagia, per un raggio di mezzo miglio dalla SeaWatch 3, "è interdetto alla navigazione, ancoraggio e sosta con qualunque unità non espressamente autorizzata". Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal comandante della Capitaneria di porto di Siracusa, Luigi D'Aniello. Un provvedimento che di fatto vieta anche la cosiddetta "staffetta democratica" organizzata dal Pd, un'iniziativa a sostegno dei 47 migranti a bordo della Ong.



Salvaguardia della salute e della sicurezza pubblica

L'ordinanza si richiama alla nota della prefettura che, "alla luce di quanto emerso durante la riunione tenutasi in presenza delle forze di polizia, ha richiesto alla Capitaneria di porto di Siracusa - si legge nel documento - l'adozione di urgenti provvedimenti di disciplina della navigazione e dell'accesso nell'area di mare circostante il punto di fonda dell'unità Sea Watch 3, mediante interdizione del tratto interessato in considerazione del fatto che la presenza e/o la navigazione di altre imbarcazioni attorno alla stessa motonave possono creare problemi riguardanti l'ordine pubblico e la sanità pubblica".

Salvini: "Non ci sono donne e bambini sulla nave"

Sul caso Sea Watch è intervenuto anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini: "Sulla Sea Watch, ci tengo a ribadirlo, non ci sono donne e bambini. Queste persone non devono essere messe in mano agli scafisti che sono i veri delinquenti", ha ribadito il vicepremier.

Bloccata la "staffetta democratica"



Per via del divieto di navigazione, sosta e ancoraggio nei pressi della Sea Watch, è stata così di fatto bloccata la "staffetta democratica" del Partito Democratico. Era stato lo stesso Davide Faraone, segretario regionale del Pd, ad annunciare l'avvio dell'iniziativa: "Si parte oggi con la staffetta democratica", aveva scritto annunciando che sarebbe stato a Sircausa "con il primo gruppo di parlamentari Dem per salire a bordo della Sea Watch e chiedere l'immediato sbarco, a partire dai minori, dei 47 migranti. Con Faraone, Maurizio Martina, Carmelo Miceli, Matteo Orfini, Fausto Raciti, Valeria Sudano e Francesco Verducci. Lo stesso Faraone ha poi dichiarato: "Saremo qui presenti ogni giorno come i parlamentari ed esponenti politici del Pd fin quando non faranno scendere tutti quelli che sono a bordo. Naturalmente andremo a verificare anche noi a bordo, visto che il governo italiano non si preoccupa minimamente né di farli scendere né di verificare le condizioni di salute delle persone a bordo. Addirittura impediscono ai parlamentari di salire". Riguardo all'ordinanza della Capitaneria di Porto, che vieta la navigazione nel raggio di mezzo miglio dalla Sea Watch 3, Faraone ha detto che "stiamo andando a incontrare la responsabile della nave e dopo valuteremo il da farsi".

Data ultima modifica 28 gennaio 2019 ore 10:30