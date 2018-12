"Siamo vicini a una nuova stagione di austerità. Se non è oggi, è domani. Ma finirà così". Non ha dubbi Pier Luigi Bersani, ex segretario del Pd e ora deputato di MDP (eletto con LeU), che in un’intervista a Repubblica commenta la manovra del governo M5s-Lega, oggi bocciata dalla Commissione europea (GLI AGGIORNAMENTI). "Monti fece qualche errore e noi dietro. Stavolta forse non sarà un tecnico, ma un politico. Certamente non si può andare avanti in questo modo. E non perché lo dice l'Europa. Basta quello che succede sui mercati", spiega Bersani (COSA È LA PROCEDURA DI INFRAZIONE).

"Reddito di cittadinanza è una follia"

L’ex ministro commenta anche i due pilastri della legge di bilancio: se "il reddito di cittadinanza è una follia", per quota 100 può succedere come con la legge sulle baby pensioni: "Furono finanziate solo per il primo anno. Tutti i successivi sono andati a debito". Secondo Bersani è necessario reperire risorse tassando "i grandi patrimoni", "intendo dai due-tre milioni in su", "una misura equa, questo è chiaro. Altrimenti la prossima volta arriva davvero il fascismo. Quello col manganello" (DOMBROVSKIS A SKY TG24: ITALIA INADEMPIENTE).

"Va ricostruito un partito di sinistra popolare"

Poi Bersani lancia un messaggio alla sinistra: "Giusto che nasca un partito dei civici alla Macron. È anche giusto, se credono, che ci sia una sinistra d'ispirazione chavista. Poi, però, va ricostruito un partito normale, popolare, che non si limiti a riempirsi la bocca dei poveri, delle periferie, dell'immigrazione. Che si occupi del cameriere che vive nella campagna emiliana". L'ex segretario Pd spiega che "noi mettiamo i limiti alle auto Euro 3. In Emilia Romagna esagerano e rilanciano: stop anche alle Euro 4", ma così "rischia di avere ragione chi parla di ambientalismo da salotto", conclude (SALVINI: ATTENDO LETTERA DI BABBO NATALE - BERLUSCONI: PRESTO GOVERNO DI CENTRODESTRA).