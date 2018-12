“È arrivata la lettera di Bruxelles? Aspetto anche quella di Babbo Natale". Così il vice premier, Matteo Salvini, ha risposto a chi gli ha annunciato l'arrivo della lettera Ue per l'apertura della procedura di infrazione. "Discuteremo educatamente come abbiamo sempre fatto - ha aggiunto - Ci confronteremo. Vado avanti. Se qualcuno vuole convincermi che la Fornero sia giusta io non ne sono convinto" (GLI AGGIORNAMENTI).

Bocciatura attesa

Il giudizio negativo da parte dell’Unione Europea sulla manovra e l'apertura di una procedura per deficit eccessivo basata sul debito era in parte attesa ma l’esecutivo non sembra voler arretrare:"A Bruxelles sono grafomani che passano il tempo a fare letterine che non facevano quando c’erano manovre economiche che danneggiavano il paese - ha sottolineato il ministro Salvini - All'Europa chiedo rispetto per il Popolo Italiano, visto che paghiamo ogni anno almeno 5 miliardi in più di quello che ci torna indietro. Diritto al lavoro, diritto alla salute e allo studio, meno tasse e più sicurezza: noi andiamo avanti!". Salvini, però, assicura che alla Ue "risponderemo educatamente": il vice premier rimane sostenitore della linea del "confronto e non dello scontro" (DOMBROVSKIS A SKY TG24: ITALIA INADEMPIENTE).

Conte: convinti della validità della manovra

Anche il premier Conte si è detto convinto della solidità dell’impianto della manovra ed è pronto a spiegare nel dettaglio a Juncker la manovra e il suo senso, "al di là dei numerini". Perché, si ribadisce, "i nostri economisti la ritengono adeguata" (BERLUSCONI: PRESTO GOVERNO DI CENTRODESTRA - BERSANI: IN ARRIVO UN NUOVO MONTI).