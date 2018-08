Dl Dignità, atteso oggi via libera Senato. Di Maio: no alla fiducia

È atteso oggi al Senato il via libera definitivo al decreto Dignità, così come modificato dalla Camera. Per l’ok al testo, la maggioranza gialloverde è intenzionata a non mettere la fiducia. “Abbiamo mantenuto la promessa alla Camera”, ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Radio 24, “come parlamentare lo chiedevo sempre. Ora mi sono fatto tre giorni in aula, l'opposizione ha avuto modo di discutere. Anche al Senato non dobbiamo mettere la fiducia e votare il decreto senza atti di forza”.

Fraccaro: no fiducia al Senato

Stessa linea del ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, che in un’altra intervista tv ha dichiarato: “Abbiamo portato a termine il lavoro prima della pausa estiva con grande celerità senza mettere la fiducia. L'intenzione è di non metterla neanche al Senato”.

Il percorso del decreto Dignità

Il decreto Dignità - che prevede, tra l’altro, nuove regole su contratti a termine e delocalizzazioni e vieta la pubblicità del gioco d'azzardo - rappresenta il primo provvedimento simbolo dell’esecutivo Conte. Il dl è stato approvato dal consiglio dei ministri il 2 luglio 2018, firmato dal presidente Sergio Mattarella ed entrato in vigore il 14 luglio. Montecitorio ha approvato il provvedimento la sera del 2 agosto con 312 sì, 190 no e 1 astenuto. Il testo è poi passato in seconda lettura al Senato per il varo definitivo. A Palazzo Madama i lavori delle commissioni Finanze e Lavoro sono andati a rilento anche a causa dell’ostruzionismo delle opposizioni, in particolare del Pd, che hanno utilizzato tutto il tempo a loro disposizione per intervenire su ogni singolo emendamento. Alla fine, l’esame in Aula è iniziato senza che le commissioni avessero esaminato tutti gli emendamenti e quindi si è discusso il testo come modificato dalla Camera.