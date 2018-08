Decreto Dignità, ok della Camera. Di Maio: "Vinto primo round"

Via libera definitivo dalla Camera al decreto dignità (COSA PREVEDE). L'Aula ha approvato il decreto con 312 sì, 190 no e 1 astenuto. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. "Abbiamo vinto il primo round, ce l'abbiamo fatta, e senza la fiducia", il commento del vicepremier Luigi Di Maio.

Conte: primo passo importante

Il premier Giuseppe Conte parla di "un primo importante passo in avanti per la lotta al precariato, il contrasto all'azzardo e la semplificazione fiscale" dicendosi "orgoglioso di guidare un Governo che lavora davvero per questo Paese".

Le modifiche al testo

Il provvedimento, voluto fortemente dal ministro del Lavoro e dello sviluppo economico, nel corso dei lavori in Commissione e in Aula si è arricchito di nuove norme come lo stop alla stretta sui contratti di somministrazione per i lavoratori portuali, multe più salate per chi viola il divieto di sponsorizzazioni e pubblicità dei giochi d'azzardo, il messaggio "nuoce gravemente alla salute" apposto su gratta e vinci e slot. Il decreto contiene, inoltre, la stretta sui contratti a termine, le nuove disposizioni sulla somministrazione, il rincaro per i rinnovi e l'aumento delle indennità in caso di licenziamento illegittimo.