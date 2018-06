Governo, Salvini: "Con la flat tax ci guadagnano tutti"

Con la flat tax (COS'È E COME FUNZIONA)"ci guadagnano tutti". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto durante un intervento radiofonico a chi gli chiedeva se la riforma fiscale ipotizzata nel contratto di governo Lega-M5s fosse iniqua e consentisse maggiori guadagni ai ricchi. Sia Agi che l'ufficio stampa di Salvini, con una nota, smentiscono che il leader della Lega abbia detto "è giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse", frase circolata nelle ultime ore. Guadagneranno più i ricchi che i poveri? “Se uno fattura di più e paga di più - ha risposto Salvini - è chiaro che risparmia di più e reinveste di più, assume un operaio in più, acquista una macchina in più e crea lavoro in più". E poi il vicepremier ha concluso: "Non siamo in grado di moltiplicare pane e pesci: non era nel contratto di governo”. (GLI AGGIORNAMENTI)

L'attacco di Orfini



Alle parole del vicepremier sulla flat tax ha replicato polemicamente Matteo Orfini, presidente del Pd, che su Facebook ha attaccato Salvini, riportando però le parole successivamente smentite dall'ufficio stampa del vicepremier: “Salvini: 'È giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse'. Finalmente hanno detto la verità. A questo serve l'annunciata rivoluzione fiscale, a far guadagnare chi è più ricco. A danno di tutti gli altri. #noflattax".

