Governo Conte, al via alla Camera la discussione sulla fiducia. LIVE

Flat tax, Salvini: "L'importante è che ci guadagnino tutti"

"L'importante è che ci guadagnino tutti". Cosi" Matteo Salvini, parlando della flat tax ospite di Radio Anch'io. "Se uno fattura di più e paga di più è chiaro che risparmia di più, reinveste di più, assume un operaio in più, acquista una macchina in più e crea lavoro in più. Non siamo in grado di moltiplicare pani e pesci", ha continuato il vicepremier replicando a chi gli chiedeva conto delle ricostruzioni secondo le quali vi sarebbero meno vantaggi per chi ha redditi inferiori. L'obiettivo, ha proseguito, è che tutti riescano ad avere qualche lira in più in tasca da spendere".