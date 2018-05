Caos governo, Macron difende Mattarella. Attacchi di Le Pen e Farage

Sostegno a Sergio Mattarella e fiducia nell’Italia da Bruxelles e dalle principali cancellerie europee, duri attacchi da parte degli euroscettici Marine Le Pen e Nigel Farage: la decisione del presidente della Repubblica di dire no alla nomina di Paolo Savona al ministero dell’Economia, (TUTTI I PRECEDENTI) bocciando quindi la nascita del governo Lega-M5s, e il successivo conferimento a Carlo Cottarelli dell’incarico di formare un esecutivo, ha polarizzato le posizioni in Europa. (CHI E' COTTARELLI). Per Le Pen il fallimento del governo Conte è un "colpo di Stato". Federica Mogherini esprime fiducia in Mattarella, a cui arrivano messaggi di sostegno anche da parte di Angela Merkel e di Emmanuel Macron mentre nelle diplomazie si esprime preoccupazione per l'instabilità che potrebbe portare il caos politico italiano nell'Eurozona. (COSA SUCCEDE ORA)



Germania: "Speriamo in esecutivo stabile". Macron: "Da Mattarella coraggio"



La Cancelliera tedesca Angela Merkel garantisce rispetto per l'Italia, definendola partner importante, e invita ad aspettare l'esecutivo che verrà. La Germania auspica "un governo stabile pro-Europa", ha detto il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert. Per il capo dello Stato italiano arriva anche il sostegno del presidente francese Emmanuel Macron, che ne ha elogiato il "coraggio" e il "grande spirito di responsabilità". L’Alto rappresentante della politica estera Ue Federica Mogherini esprime "piena fiducia, come credo tutti gli italiani, nelle istituzioni italiane a partire dal presidente della Repubblica”. “E' una situazione interna che deve essere affrontata a livello nazionale”, ha detto la commissaria Ue alla giustizia Vera Jourova sull’impeachment per Mattarella evocato dal M5s.

Marine Le Pen e Nigel Farage attaccano



Sul fronte degli euroscettici non vengono usati giri di parole, a partire dal Front national francese che definisce “un vero colpo di Stato, il cui obiettivo è sovvertire l'obiettivo delle urne e imbavagliare istituzionalmente la democrazia” quanto avvenuto in Italia con il no di Mattarella a Savona. “L'Unione europea e i mercati finanziari sequestrano di nuovo la democrazia", rincara la dose su Twitter la leader del Front national Marine Le Pen. Al di là della Manica è Nigel Farage, ex leader della Brexit ed ex capo dell'Ukip ad attaccare la decisione di Mattarella: "Gli elettori italiani saranno furiosi per il veto dell'establishment ai nuovi ministri. È tempo di altre elezioni e di un numero maggiore di voti”, ha scritto su Twitter.

Bannon: "Quanto successo in Italia è disgustoso"



Quanto successo in Italia a livello politico nelle ultime 48 ore è "disgustoso" ma anche "fascista e antidemocratico". È questo il durissimo commento dell'ex stratega di Donald Trump Steve Bannon. "Poteri, capitali e media stranieri hanno preso la sovranità dell'Italia", sostiene Bannon.

In Europa preoccupazione per l'instabilità italiana



Nelle diplomazie europee, riunite oggi in occasione del Consiglio affari esteri dell’Unione europea, c’è preoccupazione per l’instabilità della situazione politica in Italia. Per il ministro degli Esteri spagnolo Alfonso Dastis la prolungata crisi italiana "non va ovviamente a beneficio" della stabilità dell'eurozona e dell'Ue. Secondo il ministro degli esteri belga Didier Reynders “bisogna soprattutto privilegiare la messa in piedi di un governo stabile, altrimenti ci saranno probabilmente nuove elezioni" in Italia, "ma l'ideale è andare verso un governo con cui l'Ue possa lavorare". “Temo che se ci saranno nuove elezioni ci sarà un'altra volta lo stesso risultato. Spetta agli italiani vedere come risolvere la situazione", afferma il ministro degli Esteri finlandese Timo Soini.

