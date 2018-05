Governo, il nome di Conte torna in bilico. Mattarella prende tempo

Si allungano i tempi per la decisione del Quirinale sul nome di Giuseppe Conte, il docente di diritto privato scelto da M5s e Lega come premier di un governo giallo-verde. Ieri sera Luigi Di Maio, lasciando Montecitorio, ha ribadito che sulla figura indicata non c'è "alcun ripensamento”. Ma in giornata si erano sollevati molti dubbi e polemiche sul possibile premier a causa del suo curriculum e del suo passato. L’attenzione è però puntata anche sulla squadra di governo e su alcuni dicasteri chiave, come per esempio quello dell’Economia (TOTOMINISTRI). Intanto Mattarella, dopo aver incontrato ieri i presidenti di Camera e Senato, si è preso ancora qualche ora per riflettere. Giuseppe Conte e le polemiche sul suo curriculum

Le polemiche sul curriculum di Conte e il caso Stamina

I primi dubbi su Conte li ha sollevati il New York Times. Nel suo curriculum, sul sito della Camera dei Deputati, il docente di diritto vanta un corso di perfezionamento alla New York University (IL CURRICULUM - LA PRECISAZIONE DELLA NY University). Ma l’ateneo, contattato dal giornale americano, ha precisato: "Una persona con questo nome non risulta in nessuno dei nostri registri, né come studente, né come membro di facoltà, è possibile che abbia frequentato programmi di uno o due giorni dei quali la scuola non conserva i registri". Altri dubbi, nelle ore successive, si sono sollevati anche su altre voci del curriculum, come la frequentazione di Conte dell'International Kultur Institut di Vienna o di corsi a Cambridge nel settembre 2001. Successivamente, sono arrivate anche le polemiche per il presunto sostegno al metodo di cura Stamina, smentito però dal fondatore Vannoni e dalla famiglia di una bambina che Conte ha assistito come avvocato per potere accedere alle cure alternative. Infine, in serata, L’Espresso ha rivelato che nel 2009 il professore avrebbe ricevuto una sanzione esattoriale da 52mila euro, con la multa che sarebbe stata pagata per intero.

I dubbi sul premier e sulla squadra di governo

Nonostante le polemiche su Conte, M5S e Lega hanno ribadito che il suo resta il nome per la premiership, con Di Maio e Salvini che hanno affermato che non c’è stato nessun ripensamento sulla figura del professore. Ieri però è riaffiorata anche l'ipotesi Di Maio premier, ma l'alt di Salvini è stato immediato. "Non c’è tempo da perdere: o si cambia l’Italia, o si vota", ha poi spiegato il leghista. I due leader, inoltre, si sono visti per un faccia a faccia di un'ora e mezza in un clima definito "sereno e costruttivo". Quello del premier, comunque, non è l’unico nodo da sciogliere. Rimane infatti da formare una squadra di governo e su alcuni ministeri in particolare emergono perplessità. È il caso, per esempio, del dicastero dell’Economia che la Lega vorrebbe affidare a Paolo Savona, il professore anti-euro. "Mi piacerebbe molto", ha detto Salvini che, sulle possibili perplessità del Colle su questo nome, ha spiegato: "A me non arrivano".

