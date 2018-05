Di Maio: ottimista non per noi ma per Italia, sentito Conte

"C'è ottimismo per l'Italia, non per noi". L'ha detto Luigi Di Maio, leader M5s rientrando a Montecitorio. "Vediamo cosa succede al Quirinale adesso", ha aggiunto e ai cronisti che gli hanno chiesto se ha sentito Giuseppe Conte prima della convocazione al Quirinale, ha risposto: "Ho parlato con Conte, ci siamo sentiti per farci un in bocca al lupo per l'Italia, non per noi". Lo vedrà dopo? "No, immagino che lui abbia tutta la trafila istituzionale da seguire".