Cosa significa "incarico di governo accettato con riserva"

"Il presidente della Repubblica mi ha conferito l'incarico di formare il governo, incarico che ho accettato con riserva”, è iniziato così il discorso del neoincaricato presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine dell'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. (VIDEO 1-2-3) Ma cosa significa “accettato con riserva”?

Incarico accettato con riserva

Il presidente della Repubblica conferisce l’incarico alla personalità che, per indicazione dei gruppi di maggioranza – nel caso di Conte, Lega e Movimento 5 stelle - può costituire un governo e ottenere la fiducia in Parlamento. Come si legge sul sito del Governo, l'incarico è conferito in forma esclusivamente orale, al termine di un colloquio tra il Presidente della Repubblica e la personalità prescelta. È consuetudine che l’incaricato accetti con riserva: dopo un breve giro di consultazioni tornerà nuovamente dal capo dello Stato per sciogliere, in maniera positiva o negativa, la riserva. Se dunque ha la certezza di ottenere la fiducia del Parlamento. Una volta conferito l'incarico, il presidente della Repubblica non può interferire nelle decisioni dell'incaricato, né può revocargli il mandato per motivi politici.

I decreti di nomina

Subito dopo lo scioglimento della riserva vengono emanati (firmati e controfirmati) i decreti di nomina del Capo dell'esecutivo e dei ministri. Sono tre: quello di nomina del Presidente del Consiglio, quello dei singoli ministri e quello di accettazione delle dimissioni del Governo uscente.