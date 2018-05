Giuseppe Conte, Nyt: suo nome non c'è in archivi Università New York

Giuseppe Conte? "Una persona con questo nome non risulta nei nostri archivi, né come studente né come membro di facoltà". Lo dice una portavoce dell'Università di New York interpellata dal New York Times sulla figura del professore italiano indicato come premier da M5s e Lega al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nel lungo profilo che il quotidiano della Grande Mela dedica a Giuseppe Conte, si legge che il possibile futuro presidente del Consiglio avrebbe perfezionato i suoi studi alla New York University. Per l'ateneo il suo nome non risulterebbe in archivio, ma la portavoce spiega anche che è possibile che Conte abbia seguito dei programmi da uno o due giorni per i quali l'università non tiene registro.