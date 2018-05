Nuovo governo, M5s e Lega chiedono tempo. Oggi previsti altri incontri

Dopo aver chiesto altro tempo al Quirinale, le delegazioni di Lega e M5s tornano a vedersi in mattinata per riprendere la trattativa sul contratto di governo. Ancora non si hanno notizie ufficiali di un nuovo faccia a faccia tra i leader Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ma un vertice tra i due potrebbe avvenire in giornata. Ancora manca l’accordo sul nome del premier (IL TOTO-NOMI) e rimangono divergenze su alcuni temi del programma. Per questo motivo, le due parti hanno già annunciato che entro il weekend sottoporranno il contratto ai propri iscritti: il M5s con un referendum sulla piattaforma Rousseau, la Lega ai gazebo nelle piazze. Il governo Lega-M5S e l'ipotesi premier "terzo", il totonomi: GALLERY

Le consultazioni al Colle

Ieri pomeriggio i leader di 5 Stelle e Lega sono stati ricevuti dal presidente Mattarella al Quirinaleper riferire sullo stato dei negoziati per arrivare alla formazione di un governo M5s-Lega. "Abbiamo chiesto qualche altro giorno perché si sta scrivendo il programma di governo dei prossimi cinque anni" ha detto Di Maio dopo il colloquio col capo dello Stato. E proposito della figura che dovrebbe ricoprire il ruolo di premier ha chiarito: "D'accordo con Salvini, nomi pubblicamente non ne facciamo”. Per il segretario leghista "il governo parte se si possono fare le cose”. Secondo il leader della Lega "su alcuni punti importanti restano visioni diverse" e per questo "servirà ancora un po' di tempo".