M5s e Lega oggi al Colle: attesa per il nome del premier

Tre incontri in un giorno, con un vertice notturno che, dice Luigi Di Maio, “è servito a rifinire gli ultimi dettagli di questo governo" con il leader del Carroccio Matteo Salvini. Sembrerebbe quindi chiuso il contratto alla base di un eventuale esecutivo formato da Lega e M5s (LO SPECIALE), che oggi saliranno al Colle per riferire al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Resta ancora l’incognita sul nome del presidente del Consiglio: l'ipotesi più accreditata è che Di Maio e Salvini abbiano scelto di puntare su un nome terzo, politico e non tecnico (IL TOTO-NOMI), un’unica figura che verrà proposta al capo dello Stato. Critico il segretario reggente del Pd Maurizio Martina: "Raccontano scelte che costano 100 miliardi di euro. Come le coprono?".

Il vertice notturno

Dopo i meeting di ieri al Pirellone e nello studio di commercialisti del deputato Stefano Buffagni, Di Maio e Salvini si sono incontrati per la terza volta a Milano in tarda serata, probabilmente per sciogliere il nodo del nome del presidente del Consiglio. "L'incontro con Salvini è andato bene, è servito a rifinire gli ultimi dettagli di questo governo" - ha detto il leader del M5s al termine del vertice notturno - Domani (oggi, ndr) andiamo al Colle, lo spero, ci deve convocare il presidente". (CREA LA TUA MAGGIORANZA)

Intesa su reddito di cittadinanza e legge Fornero

Una giornata intensa quella di ieri, ma segnata da un clima di ottimismo ribadito dallo stesso Di Maio, che ha detto: “Si sta scrivendo la storia”. Il programma sembra un problema ormai superato, con la deputata del M5s Laura Castelli che ieri, uscendo dall’incontro al Pirellone, ha spiegato che “non ci sono punti dove non c'è accordo” e ha annunciato che il reddito di cittadinanza nel contratto di governo "ci sarà per intero e non sarà a tempo” e che è stata raggiunta un’intesa anche sul superamento della legge Fornero.

Martina: “Di Maio stia con i piedi per terra”

"Di Maio dice che sta facendo la storia? Consiglio di stare con i piedi per terra", ha replicato il segretario reggente del Partito democratico Maurizio Martina. "Segnalo che si stanno raccontando scelte che messe tutte in fila costano 100 miliardi di euro. Come le coprono?”, si chiede Martina, che aggiunge: “Leggo di ipotesi di condoni. Sarebbe un grave errore per il nostro Paese. Con la flat tax si farebbe una grande operazione di disuguaglianza e di iniquità”. Il segretario dem parla anche dell’ipotesi di revisione dei trattati Ue: “Ragionano sul rivedere i trattati. Nessun Paese può rivedere da solo i trattati. Noi siamo pronti a costruire alternativa a queste scelte".

