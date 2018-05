Prosegue vertice Lega-M5s: si punta a chiudere contratto governo

Lega e M5s si incontrano di nuovo a Milano per portare avanti il discorso, già iniziato ieri, sul contratto di governo “per il cambiamento” che servirà come base per un eventuale esecutivo giallo-verde. Nel pomeriggio di ieri Matteo Salvini e Luigi Di Maio, con le rispettive delegazioni, si sono incontrati al Pirellone e sul tavolo c’era una bozza di programma comune di circa 20 punti. “Ne abbiamo già affrontati 15, adesso vanno un po’ rivisti. Speriamo di finire nel pomeriggio perché vogliamo chiudere oggi ma potremmo anche non farcela. Ci sono ancora tante cose su cui discutere”, ha spiegato il portavoce del Movimento 5 stelle Rocco Casalino, arrivando al secondo giorno di lavoro del tavolo tecnico milanese (LE PROSSIME TAPPE). I punti, tuttavia, potrebbero subire un incremento. Potrebbero essere aggiunti il tema dei tagli agli sprechi della politica e della spending review o un punto ad hoc sulla meritocrazia.

Ancora non si parla di nomi

Se sui temi chiave c'è "sostanziale accordo", secondo quanto riferito dai due leader, resta ancora incertezza sui nomi. Finora, a quanto emerso, non si è ancora iniziato a parlare della composizione dell’esecutivo che dovrà essere sottoposto al presidente della Repubblica Mattarella. Ma secondo retroscena e indiscrezioni, sia Salvini che Di Maio sarebbero pronti a fare un passo indietro provando a convergere su una figura terza, forse un tecnico. (IL TOTO-NOMI)

Salvini e Di Maio ottimisti

Uscendo dal vertice di sabato, sia Salvini che Di Maio hanno manifestato ottimismo. “Se la compatibilità arriverà all'80% si parte. Altrimenti ci abbiamo provato”, ha detto il leader della Lega aggiungendo che "sui punti caldi" come tasse, pensioni, rinegoziazione dei trattati Ue e immigrazione c'è ottimismo. Soddisfatto anche Luigi Di Maio. Il leader del M5s ha spiegato che "il lavoro sul contratto di governo sta procedendo bene. La discussione va avanti e ci sono ampi punti di convergenza. Non abbiamo parlato di nomi". (CREA LA TUA MAGGIORANZA)

Le reazioni dal centrodestra

I passi avanti tra Salvini e Di Maio sono monitorati con attenzione soprattutto dai partner della Lega nella coalizione di centrodestra. Maria Stella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, in un’intervista ha ribadito che FI “non voterà la fiducia ma resta il via libera. Faremo da sentinelle, con Berlusconi in campo sarebbe stata un'altra cosa”. Giorgia Meloni, leader di FdI, ha invece spiegato al Corriere della Sera le sue “condizioni per dialogare”, tra cui il “no alla patrimoniale, l’ok alla flat tax e il blocco dei confini”. Ma ha garantito: "I voti di Fratelli d'Italia per un governo guidato dai 5 Stelle non ci saranno mai”.