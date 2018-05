Governo, dalle liste dei ministri alla fiducia: le prossime tappe

L’asse Salvini-Di Maio tratta sulla nascita di un nuovo esecutivo. In queste ore i tecnici dei due schieramenti stanno lavorando per cercare convergenze possibili per accorciare le distanze su programmi, lista dei ministri e nome del premier. Si cerca un profilo che non scontenti nessuno, autorevole, di garanzia per i cittadini e che goda di credibilità internazionale. Il contratto di programma su cui sta lavorando il nascente governo va dal reddito di cittadinanza alla Legge Fornero, dalle pensioni al sostegno alle imprese e all'economia green. Il braccio destro del capo politico del Movimento 5 Stelle Vincenzo Spadafora in un'intervista annuncia tempi brevi per la nascita del nuovo esecutivo che potrebbe giurare già la prossima settimana. Verso il governo M5S-Lega: il totonomi per premier e ministri

Salvini all'Interno, Di Maio agli Esteri

A Salvini e Di Maio, che hanno rinunciato allo scranno più alto di Palazzo Chigi, dovrebbero andare rispettivamente il Ministero dell’Interno e degli Esteri. Spadafora garantisce una squadra snella con al massimo venti ministri. Altro nodo quello sul conflitto d'interessi – c'è chi giura che sia stata la merce di scambio per ottenere il passo di lato di Berlusconi. Spadafora garantisce che farà parte del contratto di Governo. Resta da vedere il modo. Sulla questione migranti - su cui Salvini ha fondato gran parte della sua campagna elettorale - il MS5 condivide la necessità di gestire i flussi, l'accoglienza e dividere le responsabilità e gli oneri equamente tra gli stati europei. Questi i prossimi appuntamenti:

- Sabato 12 maggio ci sarà un nuovo vertice MS5-Lega per stilare “contratto di programma”

- Domenica 13 maggio verrà messa a punto la squadra di Governo con la lista dei ministri

- Inizio della prossima settimana giuramento del nuovo esecutivo