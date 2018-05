Governo, Berlusconi: nessun veto a intesa Lega-5s, ma no fiducia da Fi

Nessun veto di Forza Italia a un possibile accordo di governo tra Lega e 5 Stelle, dopo la richiesta di Salvini e Di Maio a Mattarella di avere ancora 24 ore per trattare: in una nota Silvio Berlusconi ha detto che non si opporrà all’intesa tra il Carroccio e il Movimento. Forza Italia, tuttavia, non voterà la fiducia a un eventuale esecutivo.

La nota di Berlusconi

"Se un'altra forza politica della coalizione di centro-destra ritiene di assumersi la responsabilità di creare un governo con i cinque stelle, prendiamo atto con rispetto della scelta - ha scritto Berlusconi -. Non sta certo a noi porre veti o pregiudiziali. In questo caso non potremo certamente votare la fiducia. Di più a noi non si può chiedere, anche in nome degli impegni che abbiamo preso con gli elettori".

Berlusconi: Movimento 5 stelle immaturo

“Di fronte alle prospettive che si delineano – continua la nota di Berlusconi - non possiamo dare oggi il nostro consenso ad un governo che comprenda il Movimento Cinque Stelle, che ha dimostrato anche in queste settimane di non avere la maturità politica per assumersi questa responsabilità. Questo lo abbiamo sempre detto, e per quanto ci riguarda non è mai neppure cominciata una trattativa, né di tipo politico, né tantomeno su persone o su incarichi da attribuire".

"Nessuno ci userà come alibi"

Berlusconi ha spiegato anche che se un governo Lega-M5s "non potesse nascere, nessuno potrà usarci come alibi di fronte all'incapacità - o all'impossibilita' oggettiva - di trovare accordi fra forze politiche molto diverse".

Alleanza centrodestra non finisce

Un eventuale governo Lega-M5S "non segna la fine dell'alleanza di centro-destra: rimangono le tante collaborazioni nei governi regionali e locali, rimane una storia comune, rimane il comune impegno preso con gli elettori": così nella nota Silvio Berlusconi.

La ripresa dei contatti tra Salvini e Di Maio

Il disgelo tra Lega e M5s era iniziato di prima mattina, quando tra Salvini e Di Maio erano arrivati espliciti segnali di apertura. "Ci provo fino all'ultimo" promette il segretario del Carroccio di prima mattina, poco prima che Luigi Di Maio pronunciasse parole di non belligeranza nei confronti di Silvio Berlusconi. Nessun "veto su Berlusconi; è una volontà di dialogare con la Lega. Punto". Poi l'incontro, suggellato dalla richiesta congiunta di chiedere tempo al Quirinale prima che il Presidente affidi l'incarico al premier tecnico. Infine, in serata, il nulla osta di Berlusconi.

Data ultima modifica 09 maggio 2018 ore 21:59