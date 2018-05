Salvini: ci provo fino a fine. Di Maio: ci abbiamo provato 60 giorni

No a governi neutrali. Su questo punto Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono d'accordo e lo ribadiscono nel giorno in cui Mattarella scioglierà la riserva; alle 17, infatti scade "l'ultimatum" e tra oggi e domani il capo dello Stato dovrebbe conferire l'incarico (IL TOTO-NOMI). Il segretario della Lega è ottimista e ribadisce "che ci proverà fino all'ultimo" e ritiene che Mattarella dovrebbe affidare a lui questa responsabilità". "Salvini ci spera? Ci abbiamo provato per 60 giorno" dice secco Di Maio.

Il ruolo di Berlusconi

"L'incarico spettava a me, ma non rompo con Silvio" è in estrema sintesi la posizione del segretario del Carroccio. Se Berlusconi non dà l' appoggio esterno, "allora - afferma Salvini - si va a votare. E vi assicuro che gli unici che aumentano i voti in quel caso saremo noi". E precisa: "Siamo una squadra e restiamo una squadra".

Di Maio nessun veto su Fi

Il M5s sembra però non intenzionato a cedere sul proprio no ad un governo che preveda anche la presenza di Forza Italia: "Non è un veto su Berlusconi, è una volontà di dialogare con la Lega”, ha spiegato Luigi Di Maio. Il capo politico del M5s chiarisce: "Vogliamo fare un governo che preveda due forze politiche e non quattro”. Individua poi in Salvini e Renzi i “colpevoli” di un eventuale voto anticipato in cui comunque, secondo il leader del M5s, “cambierà l'atteggiamento elettorale: il Pd si è rivelato un voto inutile e Forza Italia è ai minimi storici, ma scenderà ancora di più".

Brunetta: la coalizione non ha più regole

Intanto, nel botta e risposta Lega-5 Stelle, dal centrodestra arrivano le dichiarazioni del capogruppo di FI Renato Brunetta, che in un’intervista alla Stampa dice: "Salvini non romperà mai con noi per una semplice ragione: se rompe con noi fa il socio di minoranza di Di Maio”. L’ex ministro si dice “amareggiato” dal fatto che la Lega abbia chiesto un passo di lato a Berlusconi: “Nel centrodestra non esiste un luogo dove prendere le decisioni”. (LO SPECIALE ELEZIONI)

Fassino (Pd): dividersi ora sarebbe da irresponsabili

Dal Pd invece è arrivato il monito di Piero Fassino, che in un’intervista a La Repubblica spiega di non vedere spiragli per fare nascere il governo di transizione e ammonisce il suo partito: "Al voto questa volta dobbiamo andare superando le troppe divisioni di questi anni, ricostruendo un campo progressista largo. Mi auguro che non si prosegua sulla strada della divisione". (GOVERNO, COSA ACCADE ADESSO)

Nessun video trovato

Data ultima modifica 09 maggio 2018 ore 10:41