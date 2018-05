Nuovo incontro Lega-M5S. Renzi: mantengano le loro folli promesse

"Sono per chiudere il prima possibile: più tardi mi vedo con Di Maio". Parla così Matteo Salvini, lasciando il suo ufficio al gruppo al Senato. M5S e Lega trattano ancora e lo faranno fino a domenica;. Ci sono ancora 72 ore per la formazione del governo; lunedì Mattarella potrebbe avere il nome del premier. Si pensa a un nome terzo. E, mentre si lavora per uscire dall'impasse del 4 marzo (LO SPECIALE), c'è chi promette dura opposizione e sfida le due forze politiche che hanno ottenuto maggiori consensi alle elezioni. "Mantengano le loro folli promesse" scrive Matteo Renzi su Facebook.

Renzi su Fb

Per Lega e M5S sta arrivando il momento delle verità: se vareranno il governo (che non piace all'Europa), dovranno dimostrare di essere in grado di mantenere le loro 'folli' promesse elettorali. Queste le parole del senatore del Pd, Matteo Renzi, affidate a un post su Facebook. "Oggi - premette l'ex presidente del Consiglio - tanti dicono: il governo Lega-M5S non piace all'Europa. Probabile, dico io. Aggiungo: non piace nemmeno a me, nemmeno a molti di noi. Ma dobbiamo parlarci chiaramente, amici: quello che conta non è ciò che piace a noi o alla Commissione Europea, ma ciò che piace agli italiani. Il 4 marzo il popolo ha parlato. E se la democrazia è una cosa seria, adesso tocca a loro; altrimenti tanto varrebbe non votare". (IL TOTO-NOMI PER IL GOVERNO)

Le promesse folli

Renzi entra poi nel merito di quelle che considera "le promesse folli e irrealizzabili" che Salvini e Di Maio hanno lanciato e rilanciato sui social e nelle piazze: "Riusciranno a fare una sola aliquota al 15% (flat tax) e dare 1.680euro netti al mese alle famiglie senza lavoro con due figli?". E ancora: "Cosa racconteranno a chi farà la fila per il reddito di cittadinanza? Proveranno davvero a rimpatriare 600.000 persone e chiudere Ilva, bloccare Tav e Tap, fermare le grandi Opere? Avranno la forza di cancellare Jobs Act, Buona Scuola, le nostre leggi sui diritti civili e sociali? Hanno promesso tante cose. E su quelle promesse hanno vinto: chiederemo conto delle loro bugie elettorali, ogni giorno".

Renzi: "Faremo opposizione durissima"

Il Pd, promette infine, farà opposizione durissima: "Diremo con forza No quando si tratterà di dare la fiducia al Governo. Ma a differenza di altri lo faremo rispettando sempre le istituzioni e il governo della Repubblica. Perché noi siamo diversi da chi insulta, da chi odia, da chi illude. E lo dimostreremo anche dall'opposizione. Coraggio amici. Ci aspetta una strada lunga, facciamola insieme". (LO SPECIALE ELEZIONI)