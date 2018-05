Governo, ultimo atto Salvini-Di Maio: vertice a Milano su nome premier

Dopo i due incontri dei giorni scorsi per provare a dare vita ad un governo Lega-M5s, oggi pomeriggio il leader del Carroccio Matteo Salvini e il capo politico dei pentastellati Luigi Di Maio, si incontrano per la terza volta, a Milano. È l'ultimo giorno di trattative per trovare un accordo sul nome da indicare per Palazzo Chigi al presidente della Repubblica. Tensione anche su alcuni temi, da Alitalia all'Ilva al conflitto di interessi. L'incontro è preceduto da una riunione tecnica al Pirellone tra M5s e Lega: al tavolo una prima bozza del programma comune, che potrà essere integrata e rivista nel corso della giornata. Il vertice tra i due leader arriva nel giorno in cui il tribunale di sorveglianza di Milano ha dato l’ok alla candidabilità di Silvio Berlusconi. Una novità che non cambia nulla nel peso della trattativa di governo, ha spiegato Di Maio. Intanto, Giorgia Meloni, leader di FdI, sostiene di aver rifiutato di appoggiare l'esecutivo M5S in cambio di una presenza nel governo. Ma dal Movimento negano: "Una follia". Di Italia parla anche la Cancelliera tedesca, Angela Merkel, che ha ringraziato il premier uscente Gentiloni per il lavoro svolto e ha detto che il nostro Paese "sta attraversando una fase politica impegnativa". Berlusconi di nuovo candidabile: ok del tribunale sorveglianza Milano

Di Maio: "Fatti notevoli passi avanti"

L’incontro di Milano tra Di Maio e Salvini servirà ai due leader per continuare a discutere della possibile, prossima, compagine di governo. Sul blog del M5s il capo politico ha scritto: "Anche l'incontro di ieri mattina è stato positivo: abbiamo fatto notevoli passi in avanti sul contratto di governo e abbiamo trovato ampie convergenze sui temi che stanno a cuore agli italiani: reddito di cittadinanza, flat tax, lotta al business dell'immigrazione, abolizione della legge Fornero, conflitto di interessi. Gli italiani - aggiunge - hanno dei bisogni chiari e immediati. Come abbiamo sempre detto è fondamentale dare una risposta a tutti i cittadini che oggi sono ai margini. Siamo entrati nella Terza Repubblica, quella che mette al centro temi e proposte per i cittadini".

Meloni: no di FdI a governo Lega-M5s

Un ipotetico governo Lega-M5s non avrà di sicuro l’appoggio di Fratelli d’Italia. A chiarirlo è stata la leader del partito, Giorgia Meloni. “Di Maio è venuto a chiedermi il sostegno della sua premiership – o di altro esponente del MoVimento - in cambio del nostro ingresso nel governo M5S-Lega. Di fronte al mio NO ha risposto che avrebbe messo il veto su FDI perché “troppo di destra”. In quello che tutti già chiamano governo giallo-verde non ci sarà il TRICOLORE!”, ha scritto su Facebook a corredo di un video. Questa versione è “una follia”, hanno replicato alcune fonti del M5s che hanno precisato come Di Maio avrebbe detto che con FdI al governo sarebbe un esecutivo "troppo a destra", da bilanciare, a quel punto, con una premiership pentastellata.

Berlusconi candidabile, le reazioni di Salvini e Di Maio

Oltre all'esito del vertice tra Di Maio e Salvini oggi tiene banco anche la decisione del Tribunale di sorveglianza di Milano che, a cinque anni dal divieto imposto dalla legge Severino, dà a Berlusconi la possibilità di candidarsi di nuovo. Se si votasse adesso, avrebbe il diritto di presentarsi alla Camera o al Senato. La decisione del Tribunale di Sorveglianza è stata accolta positivamente da Salvini: "Berlusconi che torna candidabile è una buona notizia per lui, e ne sono davvero felice, e soprattutto per la democrazia", ha detto il numero uno del Carroccio. "Prendiamo atto di questa notizia ma la mia considerazione non cambia", ha invece commentato Di Maio arrivando a Milano. "La trattativa sul contratto di governo va avanti" senza cambiamenti di posizione, ha spiegato il leader del M5s.

Merkel: in Italia situazione “impegnativa”

Da Assisi, dove ha ricevuto la “Lampada di san Francesco”, la Cancelliera Angela Merkel ha accennato un breve commento sulla situazione politica italiana, definita “impegnativa”. La leader tedesca ha sottolineato la “buona collaborazione” con il nostro Paese e ha ringraziato il premier uscente Gentiloni, presente all'evento: "Non spetta a me dare pagelle ma ho lavorato molto bene con te", gli ha detto.

REBUS GOVERNO Guarda tutti i video

Nessun video trovato

Data ultima modifica 12 maggio 2018 ore 15:36