Governo, Di Maio: "Forse oggi si chiude". Ipotesi staffetta M5S-Lega

Continua il confronto tra Lega e M5s per uscire dallo stallo e formare un possibile esecutivo giallo-verde. Per Luigi Di Maio oggi "forse riusciamo a chiudere il contratto di governo". Mentre Salvini, ieri, ha precisato: "Siamo al tratto finale" e se non ci sarà accordo si torna al voto. Intanto si fa strada l’ipotesi di una staffetta dei due leader, l’unica soluzione che sembra rimasta per evitare il flop (LO SPECIALE). E per i prossimi giorni i due schieramenti hanno dato appuntamento ai sostenitori perché si esprimano sul contratto di governo. La Lega, nel fine settimana, sarà in piazza con i gazebo, mentre il Movimento ha annunciato la ratifica online. Governo, Di Maio: forse stiamo per chiudere. Salvini: accordo o voto

Le trattative e la risposta all'avvertimento di Bruxelles

Mancherebbe però ancora l’accordo sul nome del premier (IL TOTO-NOMI) e rimarrebbero divergenze su alcuni temi del programma. I due leader, invece, si sono mostrati uniti nel rispondere alle critiche di Bruxelles. L’Ue ha infatti richiamato l’Italia sul Patto di stabilità e sugli impegni presi sui migranti. "Inaccettabile interferenza", ha commentato Salvini. Mentre Di Maio ha spiegato, in un video su Facebook: "Io più vedo questi attacchi, più sono motivato, perché vedo tanta paura di un certo establishment del cambiamento".

La bozza del contratto e la smentita

Nella serata di ieri, inoltre, l’Huffington Post ha pubblicato in esclusiva una bozza del contratto di governo che sarebbe stata ricevuta nella mattina del 14 maggio. Nel documento si leggono alcune delle proposte dei due partiti: dal meccanismo per poter uscire dall’euro, a una profonda revisione dell'Unione Europea, fini al taglio del debito pubblico detenuto dalla Bce, e al superamento della legge Fornero. Ma i due schieramenti hanno subito risposto: "È una versione vecchia che è stata già ampiamente modificata nel corso degli ultimi due incontri del tavolo tecnico".

NUOVO GOVERNO: TUTTI I VIDEO Guarda tutti i video