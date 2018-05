Rebus governo, lo spread tocca i 142 punti. Piazza Affari maglia nera

Spread in rialzo e Piazza Affari in difficoltà. Così i mercati reagiscono al rebus sul nuovo governo, mentre si attende la chiusura delle trattative su una possibile intesa Lega-Movimento 5 stelle, con Matteo Salvini e Luigi Di Maio che hanno affermato di essere vicini al traguardo. Il Btp decennale italiano di riferimento è tornato a rendere il 2% per la prima volta da marzo - riporta Bloomberg - e il differenziale con gli omologhi titoli tedeschi si è portato fino a 142 punti. Ieri sera la chiusura era stata a 130 punti. Male la Borsa di Milano, che scivola sui minimi di giornata. Piazza Affari è maglia nera tra i listini d'Europa: il Ftse Mib cede l'1,8% e scivola sotto i 24 mila punti. Ma è debole anche l'euro, che perde lo 0,6% sul mercato spot di Londra, a 1,1797 sul dollaro.

I timori dei mercati



Su Piazza Affari pesano i timori degli investitori per le politiche economiche di un eventuale governo Lega-M5s, dopo che una bozza di contratto "giallo-verde" circolata martedì - e poi bollata come vecchia dalle due forze politiche - ha fatto emergere proposte come un meccanismo per poter uscire dall’euro, una profonda revisione dell'Unione Europea e il taglio del debito pubblico detenuto dalla Bce.