Palermo, nuovo incendio ai piedi di Monte Pellegrino

Un incendio è divampato oggi ai piedi del Monte Pellegrino, a Palermo, sul posto sono giunti i vigili del fuoco per domare le fiamme. Altri roghi sono divampati nella zona di monte Erecta, ad Alimenta, Monreale, Trabia e Corleone.

L'incendio a Monte Pellegrino

Secondo quanto riporta Palermo Today, a Monte Pellegrino, in Favorita, sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco ed è stato richiesto l'intervento di un elicottero per controllare l'area ed effettuare dei lanci d'acqua. Il tratto di strada all'altezza di Casa Natura è chiuso e gli agenti della polizia municipale sono presenti per gestire la viabilità.