Ragusa, furti di gioielli in appartamenti: un arresto

A Ragusa i carabinieri hanno arrestato un cittadino georgiano di 35 anni, residente a Napoli, per furto in appartamento aggravato in concorso e tentato furto in abitazione. Insieme a tre complici sarebbe l'autore di alcuni furti in appartamento commessi tra giugno e agosto 2020. Due furti, denunciati dai proprietari, avevano fruttato gioielli e monili per un valore, rispettivamente, di 15mila e 30mila euro.

Le indagini

Le indagini hanno permesso di identificare due dei quattro autori dei furti: i quattro agivano utilizzando dei grimaldelli e una chiave adulterata con cui scassinavano le porte d'ingresso, senza lasciare traccia. Due persone stazionavano all'esterno a fare da palo, per avvisare dell'eventuale arrivo dei proprietari degli appartamenti o di forze dell'ordine; gli altri due entravano nell'appartamento e agivano indisturbati, portando via oggetti di valore. I due avevano un appartamento come base d'appoggio a Catania, poi facevano rientro a Napoli.