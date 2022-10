Cade dalla scogliera nel Trapanese, turista americana ferita

L'incidente è avvenuto presso Castellamare del Golfo, necessario l'intervento di un elicottero per il trasporto verso l'ospedale

Questa mattina intorno alle 12 a Castellamare del Golfo, provincia di Trapani, una donna di 59, originaria della California, è scivolata lungo il ripido sentiero che porta al mare finendo sugli scogli e riportando diverse contusioni e una ferita lacero-contusa alla testa. Considerando le difficoltà di giungere sul luogo per i soccorsi, si è optato per l'utilizzo di un elicottero, dove La donna è stata issata a bordo con il verricello per poi essere sbarcata al campo sportivo di Castellammare del Golfo dove ad attenderla c'era un'ambulanza del 118 che l'ha trasferita all'ospedale di Alcamo.