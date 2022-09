Catania, cade da impalcatura al secondo piano: morto 38enne

L'uomo stava ristrutturando la casa del figlio in un vecchio stabile ed era su un'impalcatura costruita da lui in maniera artigianale e senza autorizzazione

Un uomo di 38 anni è morto a Catania dopo essere caduto da una impalcatura costruita da lui in maniera artigianale e senza autorizzazione.

L'incidente

A quanto si è appreso, la vittima stava ristrutturando la casa del figlio al secondo piano di un vecchio stabile in via Acquicella quando è precipitato nel vuoto facendo un volo di parecchi metri. Nonostante i soccorsi e il successivo trasporto al pronto soccorso in ospedale, l’uomo è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.