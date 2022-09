Messina, morto 87enne investito da auto pirata

Un uomo di 87 anni, Gian Claudio Caliri, è morto al Policlinico di Messina in seguito alle ferite riportate sabato mattina in via La Farina in un incidente stradale in cui era stato investito da un'auto mentre stava attraversando la strada. Il 48enne alla guida dell'auto, che era scappato dopo l'impatto, ieri si è costituito, presentandosi alla caserma Di Maio della Polizia municipale, accompagnato dal suo avvocato di fiducia.

Le accuse

All'uomo sono stati contestati i reati di lesioni personali stradali gravissime, aggravate dalla fuga in incidente stradale con lesioni. Ma dopo il decesso dell'87enne, il reato del quale dovrà rispondere è quello di omicidio stradale.