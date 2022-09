San Cataldo, pagano viaggi in agenzia ma poi non risultano: indagini

I carabinieri stanno indagando su una serie di denunce presentate da cittadini che avevano preso dei pacchetti viaggio in un’agenzia senza poi poterne usufruire perché le prenotazioni non risultavano

I carabinieri di San Cataldo (nel Nisseno) stanno indagando su una serie di denunce presentate da cittadini che avevano prenotato pacchetti viaggio in un'agenzia senza poi poterne usufruire perché le prenotazioni non risultavano.

La vicenda

Alcuni clienti dell'agenzia, che si trova a San Cataldo ed è tutt'ora operativa, avevano prenotato pacchetti vacanze, e in un caso anche una crociera, salvo poi rendersi conto che della prenotazione fatta non vi era traccia. Quanto acquistato non sarebbe stato rimborsato. Adesso toccherà agli uomini dell'Arma capire se sia stata messa in campo una vera e propria truffa e verificare le dichiarazioni delle persone che hanno presentato denuncia.