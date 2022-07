Rissa in locale a Isola delle Femmine: licenza sospesa per 30 giorni

Una rissa è scoppiata nei giorni scorsi nei pressi di un locale a Isola delle Femmine, nel Palermitano (in cui c'erano tantissimi giovani che ballavano), che ha avuto sospesa la licenza dal questore Leopoldo Laricchia per trenta giorni. Per sedare il tafferuglio sono intervenuti i carabinieri. Secondo l'accusa il titolare non avrebbe avvertito le forze dell'ordine. Le indagini sono state condotte dalla polizia di Stato.

I controlli

In queste settimane sul lungomare tra Isola delle Femmine e Capaci si riversano tantissime persone. Sono scattati i controlli anche alla luce della rissa. Sono state elevate multe per 12 mila euro a tre locali ed è scattato il sequestro preventivo di un'area trasformata in pista da ballo senza le autorizzazioni necessarie. Sono stati sequestrati gli strumenti e l'amplificazione.